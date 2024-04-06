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Финская компания поставит оборудование для медеплавильного завода в Узбекистане

Узбекистан Материалы 6 апреля 2024 21:49 (UTC +04:00)
Финская компания поставит оборудование для медеплавильного завода в Узбекистане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Финская компания "Metso" и АО «Алмалыкская горно-металлургическая компания» (Алмалыкский ГМК) заключили рамочное соглашение о поставке оборудования для нового завода по переработке меди в Узбекистане, передает Trend.

Согласно информации, сотрудничество в области развития переработки полезных ископаемых и металлургического производства между этими компаниями началось в 2011 году.

Сообщается, что после вступления в силу соглашения будут заключены контракты на поставку оборудования. По оценкам Metso, большая часть этих контрактов будет подписана в текущем году. Это продолжение ранее заключенного контракта на проектирование и основные инженерные работы для медеплавильного завода, который был подписан в конце 2022 года.

Новый завод будет иметь производственную мощность 300 тыс. тонн катодной меди и 1,8 млн тонн серной кислоты в год.

Алмалыкский ГМК является основным производителем меди в Узбекистане и выпускает рафинированную медь, золото, серебро, цинк, молибден, свинцовый концентрат и другие продукты.

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