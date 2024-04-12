Узбекистан и Кувейт обсудили перспективные направления сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Посольство Узбекистана в Кувейте организовало онлайн-встречу представителей соответствующих министерств страны с делегацией кувейтской холдинговой компании Marafie Group, передает Trend.

Согласно информации, в мероприятии со стороны Узбекистана приняли участие представители министерств экономики и финансов, инвестиций, промышленности и торговли, сельского хозяйства и Центрального банка.

Сообщается, что генеральный директор холдинга Marafie Group и председатель правления компании Al-Tijaria Абдулхаким Марафи выразил заинтересованность в инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, производства фруктовых концентратов, гостиничного бизнеса, банковских операций и туризма в Узбекистане.

Кувейтская сторона была проинформирована о льготах для иностранных инвесторов, финансовых механизмах, налоговых обязательствах, аграрных возможностях, правах инвесторов на владение землей и недвижимостью.

Было отмечено, что конкретные направления инвестиций будут определены в ходе визита делегации Marafie Group в Ташкент 14-15 апреля.