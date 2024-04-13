Узбекистан и Вьетнам обсудили двустороннее сотрудничество в сфере торговли

БАКУ /Trend/ - Делегация представителей бизнес кругов Узбекистана во главе с заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшодом Расуловым находится с визитом во Вьетнам, передает Trend.

Согласно информации, 12 апреля состоялась встреча делегации с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Вьетнама (VCCI) и президентом Торгово-промышленной палаты Хошимина Во Таном Тхань.

Сообщается, что на встрече обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиций. Были также затронуты вопросы о создании склада для узбекской текстильной продукции и уменьшении таможенных пошлин на товары из Узбекистана. Также состоялись переговоры с председателем вьетнамской компании International Business Connection, Ле Трунг Киеном, о возможности открытия шоу-румов текстильной продукции Узбекистана в Хошимине и Ханое.