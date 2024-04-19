МВФ повысил прогноз экономического роста для Узбекистана на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Экономический рост Узбекистана на 2024 год ожидается на уровне 5,2 процента, сообщается в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), передает Trend.

Согласно информации, в 2023 году экономика страны выросла на 6%, что на 0,3 процентных пункта превысило прогнозы на конец 2023 года. Улучшение прогноза связано с увеличением государственных расходов, ростом заработных плат и объема экспорта.

Согласно прогнозу, рост экономики в Узбекистане в 2025 году ожидается на уровне 5,4%.

Инфляция в Узбекистане в 2023 году составила 10%, а по прогнозам МВФ она достигнет 11,6% в 2024 году, однако в 2025 году предполагается снижение до 9,7%.

МВФ отмечает снижение уровня бедности с 8,4% в 2023 году до 7,4% в 2025 году.