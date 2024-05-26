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Россия и Узбекистан прорабатывают совместное строительство газохимического комплекса

Узбекистан Материалы 26 мая 2024 16:45 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Россия и Узбекистан прорабатывают несколько крупных совместных промышленных проектов. В частности, планируется создание газохимического комплекса и металлургического кластера, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина в Ташкент, передает Trend.

"В проработке - крупные проекты в промышленности, в том числе строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении Тебинбулак", - говорится в документах.

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