Узбекистан и Всемирный банк обсудили реализацию проекта INSON

ТАШКЕНТ /Trend/ - 6 февраля в Национальном агентстве социальной защиты Узбекистана состоялась встреча директора Агентства с делегацией Всемирного банка, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили ключевые этапы реализации проекта INSON и достигнутые результаты, приближающие его к запуску.

Директор Агентства Мансурбек Оллоёров выразил признательность Всемирному банку за постоянную поддержку в развитии системы социальной защиты в Узбекистане.

Особое внимание было уделено вопросам повышения квалификации кадров. В сотрудничестве с Международным учебным центром МОТ (ITCILO) планируется реализация обучающих программ для руководства Агентства, начальников областных управлений и профильных специалистов, что будет способствовать дальнейшему развитию системы социальной защиты.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество и реализовывать новые совместные проекты в этой сфере.