Вице-президент ЕИБ о поддержке "зеленой" трансформации и развития инфраструктуры Узбекистана (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) играет ключевую роль в устойчивом развитии Узбекистана, поддерживая несколько крупных проектов, направленных на достижение климатических и инфраструктурных целей страны.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал вице-президент ЕИБ Кириакос Какурис.

По словам К. Какуриса, ЕИБ активно сотрудничает с Французским агентством развития (AFD) по восстановлению Аральского моря. Ожидается, что этот проект, имеющий значительные экологические, социальные и экономические эффекты, принесет как региональные, так и глобальные экологические выгоды.

"Мы стремимся к успешной реализации таких проектов, как восстановление Аральского моря. Наш всесторонний подход к оценке рисков гарантирует, что все проекты соответствуют высочайшим стандартам эффективности, устойчивости и ответственности. Эти меры крайне важны для обеспечения положительных экономических, социальных и экологических результатов", - сказал он.

Вице-президент отметил, что поддержка ЕИБ распространяется не только на восстановление Аральского моря, но и на устойчивое лесное хозяйство, в рамках чего банк ежегодно инвестирует около 1,2 миллиарда евро в лесной сектор. Он подчеркнул, что банк является одним из ведущих мировых кредиторов в этой области.

"Мы финансируем проекты в сфере устойчивого лесного хозяйства более пяти десятилетий. Наши инвестиции способствуют сохранению биоразнообразия, устойчивости к изменениям климата и развитию устойчивых экономик, основанных на лесных ресурсах. Это соответствует более широким целям ЕС по смягчению последствий изменения климата и поддержке Целей устойчивого развития ООН", - сказал Кириакос Какурис.

Он также отметил другие усилия ЕИБ в Центральной Азии, включая соглашение о кредите на сумму 200 миллионов евро с Банком развития Казахстана для улучшения транспортной инфраструктуры в регионе. Ожидается, что это сотрудничество мобилизует около 3 миллиардов евро для устойчивых транспортных проектов, укрепляя торговлю и связи между Европой и Центральной Азией.

"Мы поддерживаем проекты, соответствующие целям ЕС и Центральной Азии в рамках Дорожной карты и инициативы Global Gateway. Эти инвестиции важны для диверсификации транспортных маршрутов, улучшения их доступности и повышения экономической взаимозависимости в регионе", - подчеркнул вице-президент.

Он отметил, что в Узбекистане ЕИБ активно работает в различных секторах, включая транспорт, цифровое подключение и возобновляемые источники энергии. Он также подчеркнул поддержку банка проектам в области солнечной энергетики, включая кредит на сумму 83,6 миллиона долларов на три крупных фотоэлектрических станции. Кроме того, ЕИБ помогает преодолеть цифровой разрыв через партнерство с SES, предоставляя широкополосный интернет для удаленных сельских районов Узбекистана.

"Мы стремимся к инклюзивному и устойчивому развитию в Узбекистане. Инвестируя в цифровое подключение и возобновляемую энергетику, мы помогаем улучшить доступ к образованию, здравоохранению и экономическим возможностям, особенно в сельских районах", - сказал Кириакос Какурис.

По его словам, ЕИБ также ведет переговоры с узбекскими властями о возможности открытия офиса в Ташкенте.

"Долгосрочная цель ЕИБ - поддерживать устойчивое развитие Узбекистана, предоставляя финансовую поддержку и техническую экспертизу для "зеленых" инфраструктурных проектов. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с властями и вклада в климатическую и экономическую устойчивость страны", - добавил он.