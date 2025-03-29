Российская FESCO Turan расширяет логистические маршруты между Узбекистаном и Азией (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Компания FESCO Turan, дочерняя структура российской транспортной группы FESCO, активно расширяет сеть логистических маршрутов, связывающих Узбекистан с ключевыми странами Азии, сообщили Trend в компании.

В рамках своей стратегии компания организует регулярные автоперевозки и интермодальные маршруты, которые обеспечивают быстрые и эффективные способы транспортировки товаров через несколько азиатских стран.

Одним из самых заметных направлений является перевозка грузов из Китая и Европы в Узбекистан. В среднем компания организует порядка 20 таких перевозок ежемесячно. Особое внимание уделяется улучшению транспортных процессов на маршрутах через Пакистан. Так, FESCO Turan организовала перевозки по интермодальному маршруту, который соединяет Узбекистан с Юго-Восточной Азией через пакистанский порт Карачи.

Компания также оптимизирует сроки доставки, предлагая прямые железнодорожные маршруты между Китаем и Узбекистаном через пограничные переходы Алтынколь и Хоргос, расположенные на границе Казахстана и Китая. Этот сервис включает интермодальные перевозки, когда грузы отправляются до китайских портов и далее доставляются в другие страны региона.

Более того, компания уже отправила минеральные удобрения из Узбекистана в Южную Корею и Филиппины, успешно пройдя маршрут через территорию Китая. Эти операции способствуют укреплению торговых связей между Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азией, значительно увеличивая объем и скорость перевозок.

Отметим, что Узбекистан планирует ввести нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для ряда услуг, связанных с международными грузоперевозками.

Предложенная мера будет охватывать транспортные и экспедиторские услуги, а также другие операции в рамках соответствующих соглашений, включая прием и передачу груза, а также операции по его хранению и обработке; организацию страхования грузов; таможенное оформление товаров и транспортных средств; предоставление услуг по поиску груза в случае задержек при доставке; хранение на складах и открытых площадках; а также предоставление в пользование вагонов и контейнеров.