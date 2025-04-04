Президент Мирзиёев отметил важность развития Среднего коридора для углубления сотрудничества с ЕС

БАКУ /Trend/ - Необходимо развивать Средний коридор как ключевой транспортный маршрут для улучшения взаимной торговли и углубления сотрудничества с Европейским Союзом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на первом саммите "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде.

"Во время саммита будет принято решение о дальнейшем углублении сотрудничества и инвестиций в области критически важных сырьевых материалов. Узбекистан имеет значительный положительный опыт сотрудничества с ведущими европейскими компаниями в области геологоразведки, разработки стратегических месторождений сырьевых материалов, а также создания высокотехнологичных производств и глубокой переработки", - сказал он.

Президент страны отметил, что Узбекистан нацелен на расширение и углубление взаимовыгодного сотрудничества с Европейским Союзом в этой области. Основным препятствием является отсутствие эффективных транспортных коридоров для доставки продукции, а также готовых промышленных и сельскохозяйственных товаров на европейские рынки.

В этой связи, с целью разработки согласованных подходов, Узбекистан предложил организовать под эгидой Европейского Союза встречу министров транспорта стран, расположенных вдоль Среднего коридора.