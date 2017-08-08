Рухани назначил Джахангири первым вице-президентом Ирана

БАКУ /Trend/ – Переизбранный президент Ирана Хасан Рухани назначил Исхага Джахангири первым вице-президентом на второй срок своего президентства, сообщает IRNA.

Джахангири, которого Хасан Рухани назначил своим главным заместителем во второй раз, ранее занимал должность министра промышленности и был губернатором провинции Исфахан.

Джахангири, были одним из шести кандидатов на пост президенты Ирана, который объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Рухани.

5 августа Рухани вступил в должность президента Ирана после проведения к присяге в Парламенте Ирана в Тегеране.

Напомним, что 12-е президентские выборы прошли 19 мая, на которых действующий президент Хасан Рухани был переизбран на второй срок, набрав 57% голосов.

Сегодня Рухани также представил список 17 кандидатов на должности в новом кабинете министров парламенту (Меджлису) ИРИ.

Теперь парламентарии начнут проверять личные дела и изучать их планы, касающиеся новой должности.