На севере Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в воскресенье в иранской провинции Семнан на севере страны, сообщает агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.



Поземные толчки зафиксированы в 02.02 по местному времени в воскресенье недалеко от города Семнан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Как заявил представитель местной администрации Мохммад Реза Хашеми, в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений не наблюдалось.

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