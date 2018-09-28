На юго-востоке Ирана ликвидировали четырех боевиков

Иранские силовики в пятницу ликвидировали четырех боевиков на юго-востоке страны, сообщил связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News, передает РИА Новости.

"Во время столкновений и сильной перестрелки наших сил была ликвидирована группа террористов из четырех человек, двоих удалось ранить, оставшиеся террористы сбежали на территорию соседней страны", — сообщил портал со ссылкой на заявление КСИР.

Он отмечает, что иранские военные не понесли потерь, в их руки попало оружие и боеприпасы террористов. Согласно данным портала, ликвидировать боевиков удалось после того, как в ходе разведывательной операции подразделений КСИР силовики узнали о готовящемся нападении на пограничный пункт в районе Сараван, расположенном неподалеку от границы с Пакистаном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.