На юго-востоке Ирана ликвидировали четырех боевиков

28 сентября 2018 12:26 (UTC+04:00)

Иранские силовики в пятницу ликвидировали четырех боевиков на юго-востоке страны, сообщил связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News, передает РИА Новости.

"Во время столкновений и сильной перестрелки наших сил была ликвидирована группа террористов из четырех человек, двоих удалось ранить, оставшиеся террористы сбежали на территорию соседней страны", — сообщил портал со ссылкой на заявление КСИР.

Он отмечает, что иранские военные не понесли потерь, в их руки попало оружие и боеприпасы террористов. Согласно данным портала, ликвидировать боевиков удалось после того, как в ходе разведывательной операции подразделений КСИР силовики узнали о готовящемся нападении на пограничный пункт в районе Сараван, расположенном неподалеку от границы с Пакистаном.

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