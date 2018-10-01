В Иране запустят в космос 3 спутника

1 октября 2018 16:52 (UTC+04:00)

Глава иранского Космического агентства сообщил, что 3 спутника под названиями "Послание Амира Кабира", "Дружба" и "Нахид-1" готовы к запуску после завершения производства, сообщает в понедельник ИРНА.

Мортеза Барари в понедельник на пресс-конференции по случаю Всемирной недели космоса, которая будет отмечаться 4-10 октября во всём мире в Иране, выразил надежду, что указанные спутники в этом году будут запущены на орбиту Земли.

Он напомнил о спутнике "Дружба", и пояснил: "Спутник "Дружба" сейчас находится в процессе официальной процедуры для запуска, и мы надеемся на хорошие новости накануне 40-й годовщины победы Исламской Революции".

Ранее заместитель министра связи и информационных технологий ИРИ сообщил, что Иран занимает первое место в области космической техники на Ближнем Востоке, и 9-е в мире.

"Мы пытаемся развивать космическую сферу в экономике нашей страны и намерены запустить коммерческий спутник в космос для использования его данных в нашей промышленности", добавил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Швейцарии: Сохранение ядерной сделки с Ираном весьма важно для мира
Ядерная программа 15:15
МИД Ирана: Вмешательство в дела других стран – это не иранскя политика
Политика 14:19
Президент Ирана призвал к углублению сотрудничества с ФРГ
Иран 12:56
Иран не исключил возможность создания параллельной SWIFT системы
Иран 11:47
Швейцария готова расширять экономические связи с Ираном
Иран 10:39
Число иранских туристов в Турции сократилось более чем на треть
Туризм 10:33
Лента новостей
Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поезда с автобусом в Баку
Происшествия 17:11
Правительство Грузии ожидает в будущем году 4,5 процентный экономический рост
Грузия 17:11
В Азербайджане началась регистрация на очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 17:08
Беларусь подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма
Беларусь 17:06
Глава минфина Британии обещает поддержать экономику в случае недостижения сделки по Brexit
Европа 17:03
TAP о ходе строительства микротоннеля в Италии
Энергетика 17:01
Saudi Aramco может привлечь до $50 млрд на покупку доли в нефтехимической SABIC
Арабские страны 17:00
PASHA Bank первым в Азербайджане перешел на облачное решение по управлению персоналом SAP SuccessFactors
Бизнес 16:59
В Узбекистане незначительно выросли цены на продовольственные товары и услуги
Бизнес 16:57