В Иране запустят в космос 3 спутника

Глава иранского Космического агентства сообщил, что 3 спутника под названиями "Послание Амира Кабира", "Дружба" и "Нахид-1" готовы к запуску после завершения производства, сообщает в понедельник ИРНА.

Мортеза Барари в понедельник на пресс-конференции по случаю Всемирной недели космоса, которая будет отмечаться 4-10 октября во всём мире в Иране, выразил надежду, что указанные спутники в этом году будут запущены на орбиту Земли.



Он напомнил о спутнике "Дружба", и пояснил: "Спутник "Дружба" сейчас находится в процессе официальной процедуры для запуска, и мы надеемся на хорошие новости накануне 40-й годовщины победы Исламской Революции".



Ранее заместитель министра связи и информационных технологий ИРИ сообщил, что Иран занимает первое место в области космической техники на Ближнем Востоке, и 9-е в мире.



"Мы пытаемся развивать космическую сферу в экономике нашей страны и намерены запустить коммерческий спутник в космос для использования его данных в нашей промышленности", добавил он.

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