Иран намерен увеличить объем расчетов в нацвалютах с Россией

5 октября 2018 17:27 (UTC+04:00)

Иран рассчитывает увеличить объем расчетов в национальных валютах с Россией. Об этом заявил глава Центрального банка ИРИ Абдольнасер Хеммати, сообщает в пятницу РИА Новости.

"Я провел встречу с уважаемой главой Центробанка России и мы достигли хорошей договоренности по поводу изъятия доллара и осуществления расчетов в национальных валютах", — сказал Хеммати.

"Примерно 30 процентов расчетов между Ираном и Россией осуществляется в национальных валютах. Надеюсь, (этот показатель) будет расти с каждым днем", — заявил он по итогам визита в Россию, где он провел, как сообщало посольство Ирана, переговоры с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Он также отметил, что рассчитывает достичь с Турцией результатов в этом направлении.

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