Тегеран опроверг сообщения, что С-300 в Сирии управляют иранские военные

15 октября 2018 19:28 (UTC+04:00)

Сирийские военные имеют достаточно навыков для управления российскими зенитно-ракетными системами С-300 и не нуждаются в помощи со стороны, заявил РИА Новости генерал Корпуса стражей Иранской революции Исмаил Каусари.

Поставка С-300 стала ответной мерой России на трагедию с крушением в небе над Сирией российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль, наносивший в Сирии авиаудары. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в САР, местных военных научат ими управлять за три месяца.

Ранее израильский портал DEBKAfile со ссылкой на некий источник сообщил, что поступившими в Сирию комплексами С-300 будут управлять иранские специалисты.

"Публикация израильского портала чистая ложь. У сирийской армии есть навыки и возможность для управления комплексом С-300 самостоятельно. Она не нуждается в помощи по управлению и эксплуатации подобного комплекса", - сказал Каусари.

"Конечно у них (сирийцев) есть плотное сотрудничество с Россией, которая поставила им эти комплексы", - добавил он. Каусари напомнил, что во время войны с Ираком часть иранских офицеров направлялись в Сирию для обучения по эксплуатации ракет.

"Сирийцы обладают большим опытом, чем иранцы в эксплуатации русского вооружения и ранее поставленного СССР", — отметил генерал.

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