В МИД Ирана считают, что расчеты в нацвалютах эффективнее механизма INSTEX

Официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми считает, что финансовый механизм расчетов INSTEX не решит всех проблем, и необходимо развивать взаиморасчеты в национальных валютах. Соответствующие высказывания дипломата во вторник приводит агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не думайте, что этот финансовый канал [INSTEX] сотворит чудо. Из-за санкций [США против Ирана] в последние два года крупные страны - Россия, Китай, Турция - изучали вопрос о реализации внешнеторговых операций в национальных валютах. Это хороший инструмент, который может помочь эффективнее использовать возможности ряда секторов", - сказал Гасеми.

Он отметил, что "Европа в результате внутренней эволюции создала собственную валюту". "Так что использование нацвалют - это шаг вперед. Если мы добьемся стабильности в регионе, то сможем подумать и о единой валюте в долгосрочной перспективе", - указал представитель МИД.

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