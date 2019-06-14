CNN: военные Ирана сняли с борта одного из танкеров в Оманском заливе неразорвавшуюся мину

14 июня 2019 08:03 (UTC+04:00)

Вашингтон располагает видеозаписью, на которой запечатлено, как лица с иранского военного корабля снимают неразорвавшуюся мину с борта одного из танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе. С таким утверждением выступил в четверг американский телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По утверждению его источников из числа американских официальных лиц, запись и фотоснимки были сделаны с борта военного самолета США. Мина якобы была прикреплена к борту танкера Kokuka Courageous.

По версии CNN, иранский корабль приблизился к танкеру, несмотря на то, что в данном районе находились уже около четырех часов американский эсминец Bainbridge, а также принадлежащие США беспилотник и самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon.

"Военные США считают, что иранцы пытались собрать улики своей причастности к нападению", - говорится в материале. Телеканал отмечает, что пока неясно, будет ли видеозапись опубликована.

CNN также сообщает, что несколько иранских кораблей прибыли в район, где находится Bainbridge. Якобы в связи с этим Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что Вашингтон "не потерпит создания препятствий для Bainbridge.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе, причины происшествия устанавливаются. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран.

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