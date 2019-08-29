Иран внесет в санкционный список людей, связанных с Фондом защиты демократии

29 августа 2019 12:50 (UTC+04:00)

Тегеран в скором времени внесет в санкционный список людей, чья деятельность связана с американским Фондом защиты демократии. Об этом в четверг заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В скором времени первая группа людей, деятельность которых связана с Фондом защиты демократии, будет добавлена в санкционный список, который будет передан в соответствующие органы, включая судебную систему", - цитирует Мусави пресс-служба МИД Ирана. Он добавил, что "Иран рассматривает этот фонд, как организацию, которая занимается разработкой и реализацией экономического терроризма и прочих враждебных действий США в отношении иранского народа". "Первый список включает представителей различных национальностей, которые играют важную роль в деятельности фонда, направленной против Ирана", - подчеркнул представитель МИД.

24 августа Иран объявил о внесении американского Фонда защиты демократии и его руководителя Марка Дубовица в санкционный список. Согласно заявлению МИД Ирана, решение принято в рамках закона по борьбе с нарушением прав человека и террористическими действиями США в регионе.

Фонд защиты демократии - политический институт со штаб-квартирой в Вашингтоне. Одним из важных проектов организации является "Иранская программа". Ее цель, согласно документам фонда, "противостоять угрозе, которая исходит от Ирана для США и их союзников".

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