Замглавы МИД Ирана посетит Францию, где обсудит ядерную сделку

1 сентября 2019 08:53 (UTC+04:00)

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отправится во Францию в понедельник, где обсудит ядерную сделку, сообщил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Делегация во главе с замглавы МИД Аракчи поедет в Париж", - цитирует агентство IRNA Ваези, который добавил, что сопровождать дипломата будет группа специалистов в сфере экономики.

По его словам, делегация во главе с Аракчи обсудит предложения, направленные на поддержание ядерной сделки.

Днём ранее между президентами Ирана и Франции Хасаном Роухани и Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась в том числе ядерная сделка.
Визит Аракчи состоится в преддверии возможного третьего по счету сокращения Ираном обязательств по ядерной сделке, решения по которому Тегеран пока не принял.

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