Трамп заявил, что Ирану надо "забыть" об обогащении урана

Ирану следует забыть о своем желании иметь возможность производить обогащение урана. С таким заявлением выступил в среду в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие. И они [иранцы] никогда не будут иметь ядерного оружия. И если они думают об обогащении [урана], то могут забыть об этом. Для них обогащение [урана] будет очень опасным. Очень, очень опасным. Можете донести это до Ирана", - сказал глава Белого дома.

При этом Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о том, возможно ли смягчение американских санкций в отношении Тегерана в целях организации его личной встречи с руководством исламской республики. "Посмотрим, что произойдет", - дважды сказал президент. "Думаю, у Ирана есть потенциал - как и у Северной Кореи. Мы с этими двумя странами ведем дела на очень высоком уровне. Считаю, что у Ирана имеется огромный потенциал [экономического развития]", - отметил Трамп.

Он также по существу дал понять, что не обязательно хотел бы провести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях предстоящей 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Вы рассматриваете возможность организации встречи с иранским президентом Роухани на ГА ООН?" - спросил у Трампа репортер. "Я ничего не рассматриваю", - ответил хозяин Белого дома. Между тем ранее он несколько раз сигнализировал о готовности встретиться с Роухани в Нью-Йорке. Должностные лица правительства США заверяли, что Трамп не выдвигает никаких предварительных условий проведения таких переговоров.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что США не стремятся к смене режима в Тегеране. "Мы не стремимся к смене режима. Мы надеемся на заключение сделки. Но, если нам не удастся заключить сделку, то это тоже нормально", - подчеркнул президент.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Ирану придется пойти на подписание нового соглашения с США с целью преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана из-за серьезных экономических проблем, порожденных американскими санкциями. "Считаю, что им придется пойти на сделку, они никогда [ранее] не находились в таком положении", - заявил Трамп. По его словам, Иран в настоящее время сталкивается с "огромными финансовыми сложностями, и санкции становятся все жестче".

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