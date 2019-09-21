МИД Ирана прокомментировал новые санкции США

Вашингтону стоит понять, что американская санкционная политика потерпела неудачу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранских финансовых институтов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Американцам стоит признать, что (их) санкционная политика - политика потерпела поражение", - сказал Мусави, отметив, что в объявленных санкциях нет ничего нового - это "старые санкции в новом виде".

США в пятницу объявили о введении санкций против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения отрицает. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал "самыми суровыми" за все время.

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