Иранский танкер после ЧП в Красном море направился в Персидский залив

11 октября 2019 17:50 (UTC+04:00)

Иранский танкер Sabiti после инцидента в Красном море направился в Персидский залив. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление компании-владельца.

Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что иранский нефтяной танкер Sabiti в пятницу утром был атакован в Красном море два раза с разницей в полчаса. Тегеран выясняет обстоятельства инцидента, который привел к разливу нефти, поскольку судно получило повреждения.

По данным агентства, судно движется на небольшой скорости, чтобы покинуть район Красного моря, и направится в Персидский залив.

Инцидент, как ранее сообщалось, произошел в 60 милях от побережья Саудовской Аравии - неподалеку от портового города Джидда. Судно принадлежит дочке Национальной нефтяной компании Ирана - национальной танкерной компании Ирана.

Национальная танкерная компания сообщала о возможном поочередном попадании двух ракет по танкеру, а СМИ говорили о возможном теракте. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.

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