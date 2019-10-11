Иранский танкер после ЧП в Красном море направился в Персидский залив

Иранский танкер Sabiti после инцидента в Красном море направился в Персидский залив. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление компании-владельца.

Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что иранский нефтяной танкер Sabiti в пятницу утром был атакован в Красном море два раза с разницей в полчаса. Тегеран выясняет обстоятельства инцидента, который привел к разливу нефти, поскольку судно получило повреждения.

По данным агентства, судно движется на небольшой скорости, чтобы покинуть район Красного моря, и направится в Персидский залив.

Инцидент, как ранее сообщалось, произошел в 60 милях от побережья Саудовской Аравии - неподалеку от портового города Джидда. Судно принадлежит дочке Национальной нефтяной компании Ирана - национальной танкерной компании Ирана.

Национальная танкерная компания сообщала о возможном поочередном попадании двух ракет по танкеру, а СМИ говорили о возможном теракте. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.