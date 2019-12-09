Иран снизил ожидания от цены на нефть в бюджете на 2020 год

Новый бюджет Ирана на 2020 год составлен из расчета, что цена на нефть будет $50 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Организации бюджетного планирования Мохаммад Бакер Нобахт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем, что в следующем году будем экспортировать 1 млн баррелей ежесуточно", - приводит его слова пресс-служба иранского правительства. Нобахт добавил, что заложенная в бюджете "цена одного барреля составляет $50". "Это на $5 меньше, чем было в бюджете прошлого года", - отметил он.

В воскресенье президент Ирана Хасан Роухани заявил, что проект бюджета страны на следующий год значительно меньше зависит от нефтяных поступлений. По его словам, это позволит Тегерану противостоять санкционному давлению Вашингтона.

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