Иран снизил ожидания от цены на нефть в бюджете на 2020 год

9 декабря 2019 22:27 (UTC+04:00)

Новый бюджет Ирана на 2020 год составлен из расчета, что цена на нефть будет $50 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Организации бюджетного планирования Мохаммад Бакер Нобахт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем, что в следующем году будем экспортировать 1 млн баррелей ежесуточно", - приводит его слова пресс-служба иранского правительства. Нобахт добавил, что заложенная в бюджете "цена одного барреля составляет $50". "Это на $5 меньше, чем было в бюджете прошлого года", - отметил он.

В воскресенье президент Ирана Хасан Роухани заявил, что проект бюджета страны на следующий год значительно меньше зависит от нефтяных поступлений. По его словам, это позволит Тегерану противостоять санкционному давлению Вашингтона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МАГАТЭ заявил, что не допустит дискриминации в отношении Ирана
Ядерная программа 13:14
Иранская авиакомпания начинает полеты в Узбекистан с 9 декабря
Транспорт 10:48
Неизвестные самолеты нанесли удар по лагерю иранских бойцов
Политика 8 декабря 17:28
В Иране 15,5 тысячи человек зарегистрировались кандидатами в парламент
Политика 8 декабря 16:00
Президент Ирана представил проект "бюджета сопротивления" санкциям США
Политика 8 декабря 11:50
США не возражают против визита президента Ирана в Токио
США 8 декабря 10:21
Лента новостей
Посол Пакистана завершил дипмиссию в Азербайджане (ФОТО)
Политика 23:07
В Париже началась встреча Путина и Зеленского
Европа 23:01
Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Ливии
Турция 22:55
Депозиты юридических лиц в Азербайджане превысили 14,5 млрд манатов
Финансы 22:15
Дональд Трамп и Си Цзиньпин претендуют на звание "Человек года" по версии Time
США 22:00
Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Алжира (ФОТО)
Политика 21:46
НАСА объявило о завершении сборки центрального блока ракеты SLS
В мире 21:35
Парламент Ирака согласовал кандидатуру премьера
Арабские страны 21:19
США расширили санкции против Венесуэлы
США 21:08