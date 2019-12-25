Власти Ирана опровергли сведения об отключении интернета в стране

25 декабря 2019 21:53 (UTC+04:00)

Министерство информационно-коммуникационных технологий Ирана опровергло сообщения ряда СМИ о частичном отключении в среду интернета в стране. Соответствующее заявление разместил на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы ведомства Сейед Джамал Хадиан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сообщение не верное, - написал он. - Не было соответствующего распоряжения ни со стороны министра информационно-коммуникационных технологий, ни судебных властей, ни других компетентных органов".

В среду портал международной группы NetBlocks, которая контролирует кибербезопасность и управление интернетом, сообщил о перебоях с доступом к мобильному интернету в Иране. Отмечалось, что пользователи информируют о проблемах с подключением в разных городах, однако масштаб проблемы еще не установлен. Ряд иностранных СМИ выдвинул предположение, что отключение может быть намеренным и связанным с ростом протестной активности в стране.

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