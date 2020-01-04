ЕС: Продолжающаяся эскалация в Ираке ставит под угрозу весь регион

4 января 2020 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Необходимо остановить насилие в Ираке, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с последними событиями в Ираке, в ходе которых погиб командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани.

Как отмечается в заявлении, ЕС призывает всех участников, вовлеченных в эту ситуацию, а также тех партнеров, которые имеют на нее определенное влияние, обеспечить максимальную сдержанность и проявить ответственность в этот критический момент.

«Еще один кризис может поставить под угрозу годы усилий по стабилизации Ирака. Кроме того, продолжающаяся эскалация ставит под угрозу весь регион, который сильно пострадал и чье население заслуживает мирной жизни. Необходимо больше диалога и усилий по укреплению взаимопонимания, чтобы обеспечить долгосрочное решение для стабилизации на Ближнем Востоке», - говорится в заявлении.

Как отмечается, ЕС готов продолжать взаимодействие со всеми сторонами, чтобы способствовать снижению напряженности и переломить динамику конфликта.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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