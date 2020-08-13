Иранский фильм «Деревянный меч» выиграл Стокгольмскую мировую премию

Короткометражный фильм «Деревянный меч» получил первую ежемесячную мировую премию на Стокгольмском кинофестивале в Швеции, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Деревянный меч», созданный Центром искусств Альборз, получил свою первую ежемесячную всемирную награду на Стокгольмском кинофестивале в Швеции в своем восьмом международном показе.

Во время ежегодного празднования этого фестиваля среди 12 победителей месяца финальный победитель получит статую и денежный приз.