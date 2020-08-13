Иранский фильм «Деревянный меч» выиграл Стокгольмскую мировую премию
Короткометражный фильм «Деревянный меч» получил первую ежемесячную мировую премию на Стокгольмском кинофестивале в Швеции, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«Деревянный меч», созданный Центром искусств Альборз, получил свою первую ежемесячную всемирную награду на Стокгольмском кинофестивале в Швеции в своем восьмом международном показе.
Во время ежегодного празднования этого фестиваля среди 12 победителей месяца финальный победитель получит статую и денежный приз.
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Предлагается сократить продолжительность школьных уроков, увеличить время перемен - минобразования Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана распространила сообщение по поводу распространения в соцсетях фотографий с пытками
В Азербайджане подписан меморандум об организации подготовки кадров по профессиональному образованию
В Азербайджане началась регистрация суббакалавров, желающих поступить в вузы по творческим специальностям
Проект «Виртуальная школа» будет продолжен и после возобновления традиционного учебного процесса в Азербайджане (Интервью)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку новыми «лондонскими такси» модели LEVC ТХ (ФОТО)
В Азербайджане более 270 тыс. безработных получат единовременную выплату в размере 190 манатов — минтруда
Возобновление междугородних пассажироперевозок возможно только после решения Оперативного штаба - госслужба Азербайджана