Посол: Индия намерена возобновить закупки нефти у Ирана

БАКУ/Trend/- Долгосрочная стратегия Индии заключается в покупке нефти у Ирана, страна намерена возобновить закупки нефти у Ирана, заявил в интервью ИРНА посол Индии в Иране Гаддам Дхармендра, сообщает Trend.

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы построены в соответствии с качеством иранской нефти, и отказ от покупки иранской нефти привел к убыткам для этих нефтеперерабатывающих предприятий", сказал посол.

Он назвал Иран надежным партнером для Индии. "Мы намерены сохранить отношения с Ираном и возобновить закупки иранской нефти", указал Дхармендра.

По его словам, объем ирано-индейского товарооборота в текущем году составил $3,4 млрд. "Конечно следует ожидать значительного роста объема товарооборота между двумя странами" сказал он.

"Иран может покупать у Индии бумагу, продукты питания, лекарства и медицинское оборудование, а Индия может экспортировать в Индию фрукты, Кожу и др.", уточнил он.

Комментируя сообщения о заключении долгосрочного соглашения между Ираном и Индией, индийский посол заявил: "учитывая развитие отношений между Ираном и Индией, пора поговорить о заключении такого соглашения".

По его словам, несмотря на жестокие санкции США, Тегеран и Нью-Дели поддерживают отношения в различных областях. "Индия в условиях санкций поддерживает Тегеран", резюмировал он.