Коронавирус мутировал - министр здравоохранения Ирана

БАКУ /Trend/ - Снижение смертности от коронавируса в Иране нельзя считать нормализацией ситуации.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки.

"В последние дни смертность от этого вируса в Иране снижается. Однако коронавирус мутировал и уровень заражения во много раз выше, чем в предыдущие месяцы", - сказал он.

Отметим, что в Иране до сегодняшнего дня коронавирусом заразились 935 799 человек, из которых 47 486 человек скончались и 648 831 человек вылечился.