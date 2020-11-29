Коронавирус мутировал - министр здравоохранения Ирана
БАКУ /Trend/ - Снижение смертности от коронавируса в Иране нельзя считать нормализацией ситуации.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки.
"В последние дни смертность от этого вируса в Иране снижается. Однако коронавирус мутировал и уровень заражения во много раз выше, чем в предыдущие месяцы", - сказал он.
Отметим, что в Иране до сегодняшнего дня коронавирусом заразились 935 799 человек, из которых 47 486 человек скончались и 648 831 человек вылечился.
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