Иран приостановил авиасообщение с Великобританией на две недели

Все пассажирские авиаперевозки между Ираном и Великобританией были приостановлены с 21 декабря на две недели из-за обнаружения нового штамма коронавируса, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Все пассажирские авиаперевозки между Ираном и Великобританией прекращаются на две недели с 21 декабря", сообщил он журналистам.

"Остановка полета последовала в соответствии с решением Министерства здравоохранения и медицинского образования, чтобы предотвратить распространение нового варианта болезни COVID-19", сказал он.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии.