Армия Ирана провела военные учения с полным достижением целей

Военные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые начались вчера в четверг с присутствием группы командиров, официальных лиц и экспертов Центрального штаба Хатам аль-Анбиа, Генерального штаба вооруженных сил и КСИР в общем юго-западном регионе, успешно закончились, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По данным ИРНА, в этих военных учениях после выполнения предварительных этапов и перемещения и развертывания частей и оборудования, начались обучения командного пункта и боевой игры, выполнения операций по прорыву плотины.

Принятие наступательного подхода на основе новой доктрины КСИР, основанной на стратегии защиты, проведение операций по проникновению с использованием комбинации бронетанковых и пехотных сил в ночное время, а также проведение ночных операций с воздушными налётами являются характерными чертами военных учений сухопутных войск КСИР.

Отобранные подразделения рейнджеров, бронетехники, ракеты, БПЛА войск КСИР и ВВС КСИР выполнили миссию, основанную на сценарии военных учений.