Иран и Куба взаимодействуют в производстве вакцины от COVID-19

Заключительный этап клинических испытаний кубинской вакцины против коронавируса будет завершен в Иране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, в субботу сообщила Государственная биотехнологическая компания «BioCuba Farma».

100 тыс. доз кубинской вакцины от COVID-19, Soberana-02, были доставлены в Иран в рамках программы сотрудничества Гаваны с другими странами по разработке вакцины.

Управляющий директор «Finlay Vaccine» сказал, что третий этап клинических испытаний Soberana-02 на прошлой неделе начался на Кубе и завершится в некоторых других странах, включая Иран на основе соглашения. Кубинский институт «Finlay Vaccine» и иранский институт «Пастур» в начале 2021 года подписали соглашение об одновременной реализации третьей фазы испытаний вакцины.

Официальный представитель иранского Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в случае одобрения результатов вакцины Soberana-02, начнется ee массовое производство в Иране и на Кубе.