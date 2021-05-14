МАГАТЭ: Обогащение урана в Иране составляет 63 %
Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) объявило во вторник, что образцы урана, которые они получили с иранского ядерного объекта в Натанзе, были обогащены до 63%, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.
Согласно агентству Reuters, получившему отчет МАГАТЭ, «анализ ПОС (проб окружающей среды), взятых 22 апреля 2021 года, показывает уровень обогащения до 63% по U-235, что согласуется с колебаниями уровней обогащения (описанного Ираном)".
Иран объявил о своем плане по обогащению урана до 60 процентов в апреле, сразу после диверсии Израиля на ядерном объекте в Натанзе, назвав это «ответом на ядерный терроризм сионистов», сообщает Tehran Times.
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