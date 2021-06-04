В Иране было открыто несколько крупных сельскохозяйственных проектов

В четверг, в Иране было открыто несколько сельскохозяйственных проектов, в церемонии которых участвовал президент Хасан Рухани по видеоконференцсвязи, передает Trend со ссылкой Iran.ru.

Практически в четверг девелоперские проекты Минсельхоза сданы в эксплуатацию в присутствии Рухани, пишет Fars News.

Соответственно, в провинции Северный Голестан было введено в эксплуатацию 20 000 га дренажных сельскохозяйственных угодий, а также запущено 37 проектов по разведению водных животных.

Кроме того, в южных прибрежных районах страны началось строительство двух гигантских рыбохозяйственных объектов.

Кроме того, по всей стране введено в эксплуатацию 1 634 теплицы на площади 1217 га.

Центр интеллектуального управления и мониторинга иранского сельского хозяйства стал одним из других проектов, введенных в эксплуатацию в четверг.

Ожидается, что открытие вышеупомянутых сельскохозяйственных проектов создаст новые возможности трудоустройства для 15 794 человек, ищущих работу.