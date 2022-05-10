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Координатор Евросоюза по ядерной сделке проведет переговоры в Тегеране

Иран Материалы 10 мая 2022 08:20
Координатор Евросоюза по ядерной сделке проведет переговоры в Тегеране

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Заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном, посетит во вторник Тегеран. Как сообщил официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде, европейский эмиссар встретится с руководителем иранской делегации Али Багери Кани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прибытие в Тегеран после перерыва координатора ЕС - это шаг в правильном направлении", - подчеркнул Хатибзаде, слова которого приводит агентство IRNA. Он не исключил, что контакты с испанским дипломатом "добавят необходимые нюансы, учитывая, что Иран и Соединенные Штаты обмениваются посланиями через Евросоюз".

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