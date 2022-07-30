Число жертв наводнений в Иране достигло 61

По меньшей мере 61 человек погиб за прошедшую неделю в результате масштабных наводнений в Иране. Об этом заявил в субботу глава отдела чрезвычайных операций иранского Общества Красного Полумесяца Мехди Валипур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После обнаружения нескольких новых тел в свете недавних происшествий число погибших в результате наводнений в стране с начала месяца мордад (по иранскому календарю, начался 23 июля) достигло 61", - цитирует его агентство ISNA. Валипур добавил, что "по стране на текущий момент 32 человека числятся пропавшими без вести".

Ранее сообщалось о гибели 56 человек.