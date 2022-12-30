Москва рассматривает возможность экспорта газа в Пакистан через Иран

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что его страна рассматривает возможность экспорта природного газа в Пакистан и Афганистан через территорию Ирана, сообщает во вторник Pakistan Observer, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Новак сказал, что в перспективе Россия может поставлять свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана, либо используя инфраструктуру Центральной Азии, либо путем обмена с территории Ирана.

Еще в ноябре министр нефти Ирана Джавад Оджи озвучил план сотрудничества с Россией и Пакистаном по экспорту газа в Исламабад.

Согласно упомянутому плану, Иран может использовать российский газ для возрождения своего давно установленного проекта трубопровода в соседний Пакистан.