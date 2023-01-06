Рост экономики Ирана за 6 месяцев составил 3,3 %

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Фатеми Амин заявил, что рост экономики Ирана за первое полугодие текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2022 года) составил 3,3%, отметив, что этот показатель в горнодобывающем и промышленном секторах составил 4,9%, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Фатеми Амин добавил, что в 1400 и 1399 годах рост экономики страны составил 3,5% и 1,9% соответственно, а в 1398 году отмечен отрицательный рост.

"Производственная ситуация очень хорошая. Согласно данным статистического центра Ирана, экономический рост за первые 6 месяцев текущего года составил 3,3%, а в промышленном и горнодобывающем секторах этот показатель достиг 4,9%, рост этого сектора важен за счет создания рабочих мест", сказал министр в пятницу.

Кроме того, добавил Фатеми Амин, объем экспорта из Ирана увеличился на 19% до 42 млрд долларов, а импорт увеличился на 14% до 43 млрд долларов к 31 декабря 2022 года. Исходя из этого, дефицит внешнеторгового баланса сократился до 1,3 млрд долларов. "В следующем году мы планируем довести этот показатель до нуля", указал он.

Министр промышленности также добавил, что инвестиции в машиностроительный сектор увеличились на 15%, и 8-летний спад преодолен.