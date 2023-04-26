Объем воды в плотинах Ирана увеличился на 26%

БАКУ/Trend/ - Объем воды, поступающей в плотины Ирана с начала текущего водного года (21 сентября 2022 года) по 22 апреля увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает в среду Trend со ссылкой на ИРНА.

Повышение температуры воздуха усилило процесс таяния снежного покрова, а с другой стороны, недавние дожди вызвали увеличение притока к плотинам.

Объем воды, поступающей в плотины Ирана с начала текущего водного года по 22 апреля, достиг 27 миллиардов 270 миллионов кубометров, тогда как в прошлом году и за тот же период объем воды, поступающей в плотины страны, составлял 21 миллиард 630 млн кубометров. Таким образом он вырос на 26%.