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Арестован последний террорист, причастный к теракту в мавзолее в Иране

Иран Материалы 19 августа 2023 18:24 (UTC +04:00)
Арестован последний террорист, причастный к теракту в мавзолее в Иране

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В Иране арестован последний причастный к теракту в мавзолее Шах-Чераг террорист.

Об этом заявил министр разведки Ирана Исмаил Хатиб, передает Trend.

Хатиб отметил, что все лица, имеющие отношение к террористическому акту в Иране, были задержаны.

По его словам, cтрана, из которой координировался террористический акт, является одной из стран региона.

Отметим, что в воскресенье вечером вооруженный террорист ворвался в мавзолей Шах-Чераг и открыл огонь по паломникам и сотрудникам, находившимся у входа. В результате инцидента погибли два человека, а еще семь получили ранения.

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