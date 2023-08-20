Саудовская Аравия готова начать новый этап в отношениях с Ираном - министр

БАКУ /Trend/ - Будет открыта новая глава в многостороннем сотрудничестве региона.

Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан по возвращению из Джидды, передает Trend.

Глава иранского МИД сказал, что более 70 процентов его переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии касались двусторонних вопросов. "Мы считаем, что необходимо установить стабильные и всесторонние отношения между Тегераном и Эр-Риядом. Поэтому наша цель - укрепить сотрудничество в областях экономики, торговли и туризма, как в частном, так и в государственном секторах", - добавил министр.

Амир Абдоллахиян отметил, чтобы были проведены откровенные диалоги с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и заявил: "Обе стороны согласны, что обеспечение безопасности и стабильного развития региона лежит в интересах всех регионов".

Глава МИД Ирана также сказал, что Мухаммад бен Сальман был

Министр также подчеркнул, что саудовцы подчеркнули свое желание перейти к новому этапу в отношениях и изменить свою позицию, которая отличается от прошлого.