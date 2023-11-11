В Иране обнародовали данные по экспорту ненефтных товаров в Турцию

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября) Иран осуществил экспорт ненефтяных товаров в Турцию на общую сумму 2,7 миллиарда долларов, сообщил глава Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Мохаммад Резвани-Фар, передает Trend.

Резвани-Фар также отметил, что Турция стала четвертым по величине направлением для экспорта иранских ненефтяных товаров за упомянутый семимесячный период.

Он добавил, что Турция, в свою очередь, экспортировала в Иран ненефтяные товары на сумму 3,8 миллиарда долларов, и стала третьим источником импорта для Ирана за первые семь месяцев текущего года.