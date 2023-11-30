Вырос экспорт Ирана в страны Африки

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев текущего иранского календарного года экспорт иранской продукции в африканские страны увеличился на 185 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сказал представитель Комиссии по содействию торговле Палаты торговли, промышленности и горнодобывающей промышленности Ирана Рухолла Латифи, передает Trend.

По его словам, рост связан с активной дипломатией администрации президента Ибрагима Раиси и сотрудничеством с частным сектором. Латифи сообщил, что после визита Раиси в Африку, экспорт товаров из Ирана на континент заметно ускорился. Он отметил, что с 21 марта по 22 октября 2023 года экспорт иранской продукции в Африку вырос на более чем 185 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Латифи также сообщил об импорте из африканских государств в Иран чая, кофе, какао, минералов, промышленных смазочных материалов, промышленного оборудования, машин и фармацевтических препаратов за указанный период. С учетом планирования, существует надежда на достижение торговли с Африкой на уровне 5 миллиардов долларов к концу правления текущей администрации.