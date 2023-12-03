Отмечен рост числа морских перевозок между Ираном и Россией

БАКУ /Trend/ Иран предоставила 80% скидку на тарифы для ро-ро судов с целью ускорения перевозки товаров между Ираном и Россией, передает Trend. Генеральный директор по транзиту и логистике в портах и мореплавании Хосро Сараи подчеркнул роста количества морских перевозок между странами благодаря мультимодальным перевозкам.

Он выразил уверенность, что есть еще возможности для дополнительного развития. Сараи призвал к полному использованию государственных и негосударственных портов Каспийского моря, а также акцентировал важность создания совместных мультимодальных транспортных компаний для увеличения объема транзита и торговли.

Сараи также отметил необходимость обслуживания российских портов и улучшения условий для иранских судов. Были отмечены постоянные визиты российских делегаций в порты севера и юга Ирана. Также сказано, что с начала 2023 года несколько делегаций, включая компанию "Рос Агро" в зерновом секторе, посетили эти порты. Он выразил надежду, что эти инициативы приведут к увеличению доли морского транспорта между двумя странами.