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Иран и Куба подписали документы о сотрудничестве в различных сферах

Иран Материалы 5 декабря 2023 02:54 (UTC +04:00)
Иран и Куба подписали документы о сотрудничестве в различных сферах

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Иран и Куба подписали документы о сотрудничестве в различных областях, передает Trend.

Согласно информации, президенты и высокопоставленные лица Ирана и Кубы подписалы меморандумы о сотрудничестве в областях науки, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности, связи и медицины, передает Trend.

Сообщается, что документы подписали вице-президент по науке и технологиям, а также министры сельского хозяйства, труда и социального обеспечения Ирана.

Отметим, что президент Кубы Мигель Диас-Канель 5 декабря прибыл с визитом в Тегеран.

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