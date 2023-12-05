Иран и Куба подписали документы о сотрудничестве в различных сферах

БАКУ /Trend/ - Иран и Куба подписали документы о сотрудничестве в различных областях, передает Trend.

Согласно информации, президенты и высокопоставленные лица Ирана и Кубы подписалы меморандумы о сотрудничестве в областях науки, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности, связи и медицины, передает Trend.

Сообщается, что документы подписали вице-президент по науке и технологиям, а также министры сельского хозяйства, труда и социального обеспечения Ирана.

Отметим, что президент Кубы Мигель Диас-Канель 5 декабря прибыл с визитом в Тегеран.