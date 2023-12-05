БАКУ /Trend/ - Россия и Иран работают над завершением нового межгосударственного договора.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе двусторонней встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Наши страны находятся в постоянном контакте на разных уровнях. Были плодотворные переговоры в Бишкеке, встречи сопредседателей торгово-экономической комиссии и другие мероприятия. Министерства иностранных дел двух стран также находятся в тесном контакте. В данный момент мы работает над завершением нового большого межгосударственного договора", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами развивается по всем ключевым направлениям, а президенты находятся в постоянном контакте.

"Недавно при участии двух глав государств в формате телемоста была запущена работа над проектом железнодорожной магистрали "Решт - Астара". Мы также уделяем приоритетное внимание расширению потенциала маршрута "Север - Юг" и взаимовыгодному сотрудничеству в сфере энергетики", - добавил глава МИД РФ.

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