Вырос транзит между Ираном и Россией

БАКУ /Trend/ - Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базр-Паш, сопровождавший президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву, рассказал о переговорах с российскими транспортными представителями в рамках этого визита, передает Trend.

Согласно информации, в повестку дня вошли вопросы текущего состояния транзитных соглашений, Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), железнодорожного проекта Решт-Астара, а также вопросы, связанные с авиацией и морским транспортом.

Сообщается, что в ходе визита иранской делегации в Москву, официальные лица в сфере российского транспорта сообщили о увеличении транзита из России в порт Бандар-Аббас.

Транспортные связи между Ираном и Россией активно развиваются, что подтверждают данные о транзите через Иран, согласно отчетам президента РЖД. Показатели транзита увеличились на 30 процентов, и время транзита грузов из России в Бандар-Аббас сократилось с 49 до 20 дней.

Кроме того, было решено, что совместный комитет проведет проверку транзитных узлов на маршруте для дополнительного сокращения времени.