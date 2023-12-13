Иран отменяет визовый режим с 32 странами

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Ирана сегодня в одностороннем порядке одобрил отмену визового режима с тридцатью двумя странами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщил журналистам министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Иззатулла Заргами после заседания Кабинета министров в Тегеране.

По словам Заргами, отмену визового режима с тридцатью двумя странами предложило министерство культурного наследия, ремесел и туризма Ирана.

Иранский министр отметил, что правительство хочет открыть двери страны для всего мира.

"Иран хочет говорить с миром, с людьми. Отмена визового режима в одностороннем порядке - это возможность для диалога с иностранными гражданами, которые смогут легко посещать Иран", - подчеркнул иранский министр.

Отметим, что Иран до сих пор отменил визовый режим с 10 странами (6 странами - в двустороннем порядке и с 4 - в одностороннем).

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