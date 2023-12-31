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Иран и Индонезия договорились открыть центр роботизированной хирургии

Иран Материалы 31 декабря 2023 22:58 (UTC +04:00)
Иран и Индонезия договорились открыть центр роботизированной хирургии

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча вице-президента Ирана по науке и технологиям Рухоллы Дехгани с министром здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикина в формате видео конференции, передает Trend.

Согласно информации, стороны договорились открыть центр роботизированной дистанционной хирургии в городе Макасар в Индонезии.

Сообщается, что новый объект, получивший название "Индонезийско-Иранский центр роботизированной дистанционной хирургии", будет реализован при совместной работе офиса вице-президента по науке и технологиям, Тегеранского медицинского университета и иранской компании "Noavaran Sina Robotics", а также министерства здравоохранения Индонезии, Университета Хасануддина и компании Indopharma.

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