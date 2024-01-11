Экономика Ирана выросла на 4,2%

БАКУ /Trend/ - В 2023 году экономика Ирана продемонстрировала внушительный рост на уровне 4,2%, согласно данным Всемирного банка, передает Trend.

Это существенно превысило предварительные прогнозы банка, которые предполагали всего лишь 2,2% роста. В дополнение к этому, Всемирный банк повысил свой прогноз по росту иранской экономики в 2024 году с 2% до 3,7%.

Страна продолжает привлекать внимание своими экономическими показателями, особенно в контексте среднего мирового роста, который составил 2,6% в 2023 году. Экономические показатели развитых стран оставались ниже среднего, например, рост в еврозоне составил всего 0,4%.