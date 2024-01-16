ВС Ирана нанесли удар по штаб-квартире террористов в Пакистане

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Ирана нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", сообщают иранские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, для удара по штабу, расположенному на территории Пакистана, были использованы беспилотники и ракеты. Другие подробности не сообщаются.

Отметим, что в ночь на 10 января террористы группировки "Джейш аз-Зольм" атаковали контрольно-пропускной пункт между городами Раск и Джангал в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. В результате нападения погиб один полицейский.